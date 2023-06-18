В ISW объяснили, как Кремль пытается использовать африканских лидеров

В Кремле пытаются оказать влияние на помощь Украине от Запада.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Как отмечают аналитики, РФ пытается использовать помощь от африканских лидеров, чтобы замедлить помощь Запада для Украины. Это свидетельствует о том, что Россия не пытается конструктивно участвовать в любом мирном процессе.

"РФ активизировала эти усилия, чтобы создать условия для своего наступления зимой-весной 2023 года, и предположительно повторно усиливает эту информационную операцию, чтобы ослабить западную поддержку Украины во время контрнаступательных операций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва также использовала план, представленный Китаем весной 2023 года, таким образом она пытается использовать заявленный интерес Китая к переговорам по урегулированию войны в Украине.

"Россия скорее всего воспользуется поддержкой этих африканских государств для укрепления двусторонних и многосторонних контактов", — отметили в Институте.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что визит в Киев африканских лидеров был призван прежде всего помешать аресту президента государства-агрессорки Владимира Путина, ордер на который выдал Международный уголовный суд в Гааге.

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