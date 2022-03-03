В ООН заявили о миллионе беженцев из Украины за неделю

В ООН заявили о миллионе беженцев из Украины за неделю

Представитель ООН добавил, чтобы еще для многих миллионов граждан в Украине "пора умолкнуть пушками".

С момента начала полномасштабного вторжения и войны России против Украины, из нашей страны уехали 1 миллион человек.

Об этом сообщает Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Всего за семь дней мы стали свидетелями выезда миллиона беженцев из Украины в соседние страны", – написал он в Twitter вечером в среду.

Представитель ООН добавил, чтобы еще для многих миллионов граждан в Украине "пора умолкнуть пушками", чтобы можно было оказать спасательную гуманитарную помощь.

Также Гранди рассказал, что в связи с прибытием вынужденных украинских переселенцев, спасающихся от войны, он направляется в Румынию с визитом, затем планирует через несколько дней прибыть в Молдову и Польшу, чтобы "оценить положение беженцев и заверить принимающие правительства в готовности УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека) оказать поддержку".