Число беженцев из Украины достигло почти 875 тысяч — УВКБ ООН

Число беженцев из Украины достигло почти 875 тысяч — УВКБ ООН

Большинство украинцев находят убежище в соседней Польше.

В среду, 2 марта, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщило о более 874 тысячах человек, которые покинули Украину из-за вторжения России и ищут убежища в соседних странах.

Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в своем Twitter.

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Из-за большого потока беглецов от войны с Украиной чиновник ООН в ближайшие дни посетит соседние страны — Румынию, Молдову и Польшу, где украинцы чаще всего ищут убежища.

Филиппо Гранди сообщил, что целью визита станет оценка положения украинских беженцев в соседних странах и заверение в поддержке правительств принимающих их стран в поддержке со стороны УВКБ ООН.

Как число опустившихся из Украины, которые были подвержены нелегальному краю доходов 875,000, я head to rumunsko on visit that will take me also do Moldova and Poland in the next few days — assess of situation of refugees and assure host's support. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) 2 марта 2022

Общее количество беженцев из Украины на 2 марта составило 874 026 человек. Вчера, 1 марта, сообщалось о 677 тысячах беглецов от войны.

Около 700 тысяч украинцев переехали в европейские страны, из которых наибольшее количество – в Польшу.

Напомним, большинство членов Постоянного комитета парламента Канады по вопросам иммиграции поддержали предложение об отмене виз для беженцев из Украины.

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