В плен ВСУ сдалась группа бойцов-зеков из ЧВК "Вагнера": видео допроса

Один из зеков признался, что "сидел" за кражу и убийство.

На востоке Украины в плен украинским военным сдалась группа российских наемников из ЧВК "Вагнера", ранее заключенных.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ, опубликовав видео допроса пленных.

На опубликованном ролике зафиксированы по меньшей мере шесть пленных оккупантов.

Украинские защитники разговаривают с одним из них. Тот рассказывает, что был осужден по статьям об убийстве и краже. Бойцы уточняют: неужели одновременно. На это захватчик отвечает утвердительно.

Вагнеровец также рассказывает, что в Украину попал из лагеря в российском Оренбурге. До этого отбывал наказание в восьмой исправительной колонии (ИК-8).

Напомним, по данным Белого дома, российский олигарх и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отправил в Украину 50 тыс. боевиков. И на военные операции на украинских территориях он тратит более 100 млн. дол. на месяц.

Источники в Белом доме также информировали, что ЧВК "Вагнер" получила от КНДР партию оружия для российских оккупантов в войне против Украины. Также сообщается, что президент РФ Владимир Путин все чаще обращается в ЧВК "Вагнер" за помощью для своих войск в Украине.

Заметим, что больше всего вагнеровцев сегодня воюют под Бахмутом – самым адским участком фронта.

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