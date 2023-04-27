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В результате взрыва в Мелитополе погиб коллаборант: чем он занимался

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1924
Время на прочтение
1 мин
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В результате взрыва в Мелитополе погиб коллаборант: чем он занимался

Коллаборант оккупантов Александр Мищенко погиб в результате взрыва в Мелитополе

Сообщник захватчиков "активно работал в своей должности".

В Мелитополе в результате взрыва в ночь на 27 апреля погиб коллаборант оккупантов, сотрудник "милиции" Александр Мищенко.

Об этом сообщают российские паблики.

42-летний Мищенко был ранен в результате детонации взрывчатки в подъезде дома по улице Кирова. Коллаборант был доставлен в больницу, где и скончался.

Мищенко перешел на сторону России после оккупации Мелитополя. Российские паблики пишут, что приспешник врага "активно работал в своей должности, помогал другим сотрудникам полиции перейти на службу в полицию РФ".

Напомним, о взрыве в центре оккупированного Мелитополя ранее сообщил легитимный городской голова Иван Федоров.

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Дата публикации
Просмотры
1924
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