В результате взрыва в Мелитополе погиб коллаборант: чем он занимался

Сообщник захватчиков "активно работал в своей должности".

В Мелитополе в результате взрыва в ночь на 27 апреля погиб коллаборант оккупантов, сотрудник "милиции" Александр Мищенко.

Об этом сообщают российские паблики.

42-летний Мищенко был ранен в результате детонации взрывчатки в подъезде дома по улице Кирова. Коллаборант был доставлен в больницу, где и скончался.

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Мищенко перешел на сторону России после оккупации Мелитополя. Российские паблики пишут, что приспешник врага "активно работал в своей должности, помогал другим сотрудникам полиции перейти на службу в полицию РФ".

Напомним, о взрыве в центре оккупированного Мелитополя ранее сообщил легитимный городской голова Иван Федоров.

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