В Севастополе взорвался российский корабль — СМИ

Местные сообщают о глухом взрыве в Севастополе, от которого даже сработали сигнализации в автомобилях.

Предварительно взрыв произошел на малом ракетном корабле проекта 21631 "Буян-М". Он является носителем российских ракет "Калибр".

В свою очередь, оккупационные власти города традиционно заявляют об "учениях". Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев говорит, что громкие звуки в районе Северного мола – это якобы тренировка расчетов ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения). Также, по его словам, проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря.

В то же время на фото виден густой черный дым, поднимающийся над ракетоносителем.

В Севастополе взорвался российский корабль / Фото: Telegram / Крымский ветер

В Севастополе взорвался российский корабль / Фото: Telegram / Крымский ветер

Напомним, российские захватчики ранее заявляли, что ночью, 6 октября, в оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы из-за якобы атаки двух "безэкипажных морских катеров" на корабле Черноморского флота РФ. Тогда также говорили, что громкие звуки в районе Северного молла – это расчеты ППДО ЧФ.

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