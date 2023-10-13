Рост экономики Украины ускорится почти до 5% — министр финансов

Экономика Украины в этом году продемонстрировала устойчивость по сравнению с 2022-м.

Министр финансов Сергей Марченко прогнозирует рост ВВП до 4,7% после падения на 29,1% в прошлом году.

Об этом он сказал на встрече с финансовым блоком G7.

"Инфляция снижается быстрее, чем ожидалось: до 7,1% в сентябре 2023 года с 26,6% в 2022 году. Внутренние заимствования превысили план и уже достигают более 11 миллиардов долларов с начала года. Благодаря нашим партнерам, международная финансовая поддержка ритмична и предполагаемая, общий объем которой – 33,8 миллиарда долларов в 2023 году", – рассказал Марченко.

Во время встречи говорили также о финансовой системе Украины, состоянии внедрения структурных реформ и сотрудничестве с международными финансовыми организациями, а также ЕС в контексте обеспечения бюджетных потребностей в 2024 году. Министр Марченко подчеркнул, что правительство Украины отдано внедрению реформ, определенных в сотрудничестве с международными партнерами.

Кроме того, он добавил, что бюджет-2024 предусматривает аккумулирование максимальных ресурсов на сектор безопасности и обороны с расходами на уровне текущего года, а также создание условий для развития отечественного ОПК.

В то же время, предусмотрено увеличение расходов на социальную защиту и гуманитарную помощь, поскольку поддержка украинцев – важный приоритет правительства Украины, в связи с чем дефицит госбюджета прогнозируется в размере 42,9 млрд дол.

Глава ведомства отметил, что выполнение Украиной условий, определенных в сотрудничестве с МВФ, позволит получить 5,4 млрд долл. в рамках программы EFF в следующем году.

Напомним, в Международном валютном фонде (МВФ) обнародовали новый прогноз по состоянию украинской экономики. Эксперты считают, что показатели роста экономики нашей страны к концу 2023 года улучшатся на 2%, говорится в октябрьском "Обзоре мировой экономики" (WEO).

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