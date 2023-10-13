Зростання економіки України прискориться майже до 5% — міністр фінансів

Економіка України цього року продемонструвала стійкість, порівняно з 2022-м.

Міністр фінансів Сергій Марченко прогнозує зростання ВВП до 4,7% після падіння на 29,1% торік.

Про це він сказав на зустрічі з фінансовим блоком G7.

"Інфляція знижується швидше, ніж очікувалося: до 7,1% у вересні 2023 року з 26,6% у 2022 році. Внутрішні запозичення перевищили план і вже сягають понад 11 мільярдів доларів із початку року. Завдяки нашим партнерам, міжнародна фінансова підтримка ритмічна і передбачувана, загальний обсяг якої – 33,8 мільярдів доларів у 2023 році", – розповів Марченко.

Під час зустрічі говорили також про фінансову система України, стан упровадження структурних реформ і співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, а також ЄС у контексті забезпечення бюджетних потреб у 2024 році. Міністр Марченко наголосив, що уряд України відданий впровадженню реформ, визначених у співпраці з міжнародними партнерами.

Крім того, він додав, що бюджет-2024 передбачає акумулювання максимальних ресурсів на сектор безпеки та оборони, з видатками на рівні поточного року, а також створення умов для розвитку вітчизняного ОПК.

Водночас передбачено збільшення видатків на соціальний захист і гуманітарну допомогу, оскільки підтримка українців – важливий пріоритет уряду України, у зв'язку з чим дефіцит держбюджету прогнозується в розмірі 42,9 млрд дол.

Глава відомства зазначив, що виконання Україною умов, визначених у співпраці з МВФ, дасть змогу отримати 5,4 млрд дол у межах програми EFF наступного року.

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) оприлюднили новий прогноз щодо стану української економіки. Експерти вважають, що показники зростання економіки нашої країни до кінця 2023 року покращаться на 2%, йдеться в жовтневому "Огляді світової економіки" (WEO).

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