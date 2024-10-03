В сутки произошло более 140 боев: враг давит на нескольких направлениях

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 142 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении враг пытался дважды штурмовать в районе населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Невского, Новосадового, Макеевки и Торского.

На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не совершал.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Ивановского, Калиновки и Белой Горы.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 20 атак неподалеку от Дилиевки, Торецка, Нелиповки, Щербиновки. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых и наступательных действий агрессора.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 27 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону населенных пунктов Цукурино, Желанне Второе и Екатериновку.

На Времивском направлении противник совершил шесть штурмов наших позиций в районе Богоявления.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону Каменского.

На Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не совершали.

Напомним, ВСУ уничтожили ракетами ATACAMS российскую радиолокационную станцию "Небо-М".

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