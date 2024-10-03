За добу відбулось понад 140 боїв: ворог тисне на кількох напрямках

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 142 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати в районі населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Невського, Новосадового, Макіївки та Торського.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступальних дій не здійснював.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районах Іванівського, Калинівки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 20 атак неподалік Диліївки, Торецька, Неліпівки, Щербинівки. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових і наступальних дій агресора.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Курахове та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік населених пунктів Цукурине, Желанне Друге та Катеринівка.

На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій в районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували у бік Кам’янського.

На Придніпровському напрямку російські загарбники наступальних дій не здійснювали.

Нагадаємо, ЗСУ знищили ракетами ATACAMS російську радіолокаційну станцію "Небо-М".

Читайте також: