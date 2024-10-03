Вночі росіяни вдарили дронами по Одеській області: які наслідки

Вночі проти четверга, 3 жовтня, російські військові атакували безпілотниками Одеську область. Минулося без агиблих та постраждалих.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, один з дронів впав на територію кладовища в Березівському районі. Інший БпЛА під час падіння пошкодив лінії електропередач. Станом на 10:0 понад двох тисяч абонентів у Березівському районі залишилися без електропостачання.

"Наші енергетики від ночі працюють без перерви і вже заживили понад трьох тисяч абонентів". - додав Кіпер.