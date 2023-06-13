В Украине ликвидировали генерал-майора РФ Горячева

Украинские военные 12 июня ликвидировали в Запорожской области начальника штаба 35 общевойсковой армии РФ генерал-майора Сергея Горячева. Оккупант погиб в результате ракетной атаки.

Об этом сообщает военкор РФ.

"Выходец из ВДВ, Горячев служил солдатом в Кировабадской воздушно-десантной дивизии, после этого командовал разведротой, а затем парашютно-десантным батальоном в 76-й дивизии, был начальником штаба 108 полка. В дальнейшем возглавлял наш контингент в Приднестровье, 201 военной базой в Таджикистане, учебным центром в Хабаровске.Вступив в СВО командиром 5 отдельной танковой бригады, "вырос" до заместителя командующего 35 ОА (с получением звания генерал-майора), был назначен начальником штаба армии", — отмечает пропагандист.

Напомним, по состоянию на 13 июня 2023 года ВСУ уничтожили 216 650 солдат армии РФ. За минувшие сутки было ликвидировано еще 470 оккупантов.

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