ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
240
Время на прочтение
1 мин

В Украине раздается воздушная тревога — где опасно (карта)

В ряде областей Украины из-за угрозы применения баллистических ракет объявлена воздушная тревога.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Украине раздается воздушная тревога — где опасно (карта)

Воздушная тревога раздается в ряде областей

Киевщина и ряд областей охвачены воздушной тревогой. Стало известно об угрозе применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

Из-за опасности баллистики страдают Киевская, Харьковская, Черниговская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Луганская, Донецкая области.

Ранее в тот же день, 6 мая, в Киевской области и в ряде областей уже звучала воздушная тревога. Также была угроза баллистики.

Из-за угрозы применения баллистических ракет воздушная тревога объявлена в Киевской области, в Харьковской и других областях.

Из-за угрозы применения баллистических ракет воздушная тревога объявлена в Киевской области, в Харьковской и других областях.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления», — говорилось в сообщении ПС ВСУ.

Читайте также

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie