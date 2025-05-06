- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 240
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине раздается воздушная тревога — где опасно (карта)
В ряде областей Украины из-за угрозы применения баллистических ракет объявлена воздушная тревога.
Киевщина и ряд областей охвачены воздушной тревогой. Стало известно об угрозе применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.
Из-за опасности баллистики страдают Киевская, Харьковская, Черниговская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Луганская, Донецкая области.
Ранее в тот же день, 6 мая, в Киевской области и в ряде областей уже звучала воздушная тревога. Также была угроза баллистики.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления», — говорилось в сообщении ПС ВСУ.
Читайте также