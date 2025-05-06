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- Війна
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В Україні лунає повітряна тривога — де є небезпечно (мапа)
В низці областей України через загрозу застосування балістичних ракет оголошено повітряну тривогу.
Київщина та низка областей охолені повітряною тривогою. Стало відомо про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.
Через небезпеку балістики потерпають Київська, Харківська, Чернігівська, Полтавська, Сумська, Черкасська, Луганська, Донецька області.
Раніше того ж дня, 6 травня, на Київщині та у низці областей вже лунала повітряна тривога. Також була загроза балістики.
“Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку”, — йшлося у повідомленні ПС ЗСУ.
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