В Украине снова "потопили" крейсер "Москву": теперь в мультике (видео)

Сегодня, 22 августа, в Украине вышел первый мультфильм пограничника, который в феврале отправил российский корабль "Москву" по известному адресу. Назвали мультфильм "Сила слова".

Как сообщил ТСН.ua художник-аниматор этого мультфильма, военный журналист Евгений Роженюк, создали его военнослужащие Государственной пограничной службы для поднятия боевого духа и информационно-психологического противодействия врагу.

"Цель – показать, что сейчас все украинцы консолидированы, все работают ради одной цели", – говорит Евгений.

Согласно сюжету, главный герой принимает от украинцев, в том числе известных, запросы и продолжает отправлять все российское по тому же адресу. К примеру, русскую музыку, науку, спорт, дипломатию и военных.

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