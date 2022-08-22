СБУ разоблачила группу корректировщиков ракетных ударов по Запорожью: видео

Организатором агентурной группы оказалась жительница временно оккупированного Мелитополя.
СБУ разоблачила агентурную группу российской разведки, корректировавшую ракетные удары по Запорожью.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
"В результате многоэтапной спецоперации в Запорожской области нейтрализована агентурная группа главного управления генерального штаба с РФ (более известного как ГРУ), которая собирала данные о дислокации и перемещении Сил обороны Украины на юге", — говорится в сообщении.
Организатором агентурной группы оказалась жительница временно оккупированного Мелитополя, завербованная российской спецслужбой для проведения взрывной деятельности.
По данным следствия, ее муж входит в состав оккупационной группировки РФ и принимает непосредственное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ на южном фронте.
Для сбора разведданных женщина привлекла свекра, проживавшего в областном центре. Он должен был следить за перемещением украинских войск и делать фото объектов.
Получившуюся от родственника информацию предательница передавала оккупантам для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу.
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