СБУ разоблачила группу корректировщиков ракетных ударов по Запорожью: видео

СБУ разоблачила агентурную группу российской разведки, корректировавшую ракетные удары по Запорожью.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"В результате многоэтапной спецоперации в Запорожской области нейтрализована агентурная группа главного управления генерального штаба с РФ (более известного как ГРУ), которая собирала данные о дислокации и перемещении Сил обороны Украины на юге", — говорится в сообщении.

Организатором агентурной группы оказалась жительница временно оккупированного Мелитополя, завербованная российской спецслужбой для проведения взрывной деятельности.

По данным следствия, ее муж входит в состав оккупационной группировки РФ и принимает непосредственное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ на южном фронте.

Для сбора разведданных женщина привлекла свекра, проживавшего в областном центре. Он должен был следить за перемещением украинских войск и делать фото объектов.

Получившуюся от родственника информацию предательница передавала оккупантам для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу.

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