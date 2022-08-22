В Україні знову "потопили" крейсер "Москва": тепер у мультику (відео)

Мультик створили військовослужбовці Державної прикордонної служби для підняття бойового духу та інформаційно-психологічної протидії ворогу.

Сьогодні, 22 серпня, в Україні вийшов перший мультфільм про прикордонника, який у лютому відправив російський корабель "Москва" за відомою адресою. Назвали мультфільм "Сила слова".

Як повідомив ТСН.ua художник-аніматор цього мультфільму, військовий журналіст Євген Роженюк, створили його військовослужбовці Державної прикордонної служби для підняття бойового духу та інформаційно-психологічної протидії ворогу.

"Мета – показати, що зараз всі українці консолідовані, всі працюють заради однієї цілі", – каже Євген.

Згідно з сюжетом, головний герой приймає від українців, зокрема відомих, запити і продовжує відправляти все російське за тією ж адресою. Наприклад, російську музику, науку, спорт, дипломатію та військових.

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