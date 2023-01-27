В Воздушных силах ВСУ объяснили, для чего Россия бережет "Кинжалы"

В России осталось не так много "Кинжалов"

Вчера, 26 января, оккупанты совершили массированный обстрел Украины. Среди сбитых ракет были и «Кинжалы»,

Такое заявление сделал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона «Единые новости».

«Кинжалов» не так и много. Это оружие, которым очень кичился путин, называя эту ракету гиперзвуковой. Но их банально мало, поэтому россияне берегут их для поражения наиболее важных для них целей. Это у них такая стратегическая цель – оставить людей, какой-нибудь район в столице без света», — сказал он.

По словам спикера, сбить такую ракету практически невозможно из-за того, что нет средств для сбивания таких чрезвычайно скоростных объектов. Заметим, что «Кинжал» – это ракета, летящая по баллистической траектории.

«То есть истребитель МиГ-31 доставляет ее в верхние слои атмосферы, там ее запускает, и она уже летит, заходит на цель и с огромной скоростью опускается на нее», — отметил Игнат.

Он добавил, что в четверг под Киевом сбили ракету Х-55 с имитатором ядерной боевой части. По его мнению, она используется для того, чтобы рассредоточить наше ПВО.

«Она может использоваться и как ложная цель. Чтобы мы тратили на них даже ракеты», – сказал он.

Киев всегда остается центром атак для россиян, убежден представитель.

«Для врага – это приоритетная цель, именно столица, ее критическая инфраструктура», – подытожил он.

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