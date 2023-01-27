Россияне используют ракеты Х-55 с имитатором ядерной части: что говорят в ВСУ

Российская армия использует во время ракетных атак Х-55 с имитатором ядерной боевой части, чтобы истощать украинские средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Для чего, чтобы рассредоточить нашу ПВО. три Х-101 (крылатая ракета класса "воздух – земля") летят по маршруту. Для того, чтобы истощать, рассредоточивать, чтобы мы тратили на них ракеты", — рассказал Игнат.

Представитель Вооруженных сил пояснил, что Х-55 – это ракета с ядерной боеголовкой. оккупанты либо вынимают, либо не ставят ядерную часть. Ее заменяют на имитатор, соответствующий по весу. Также еще для того, чтобы это не влияло на аэродинамические качества ракеты.

По словам Игната, в РФ становится все меньше ракет – как "Калибров", так и Х-55.

Напомним, издание Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщило, что 26 января во время массированной атаки российская армия использовала при запуске ракеты Х-55 с имитатором ядерной – так называемой "специальной" боевой части.

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