В ВСУ объяснили, зачем россияне обстреливают остров Змеиный

Россия пытается продемонстрировать, что до сих пор царит в морской акватории.

Агрессорка Россия, обстреливая остров Змеиный, пытается продемонстрировать свое присутствие в Черном море.

Об этом сообщила в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, речь шла не столько об острове, а это был "месседж господства в Черном море" со стороны России.

"Змеиный и акватория вокруг него — это в принципе узел морских транспортных путей, где возможна ориентация судна и перенаправление курса на порты Украины в частности. Такие бомбардировки вокруг острова могут быть направлены на демонстрацию собственного присутствия, силы и контроля ситуации в акватории северо-западной части Черного моря", — прокомментировала Гуменюк обстрел Змеиного 30 июля.

Напомним, 30 июля Наталья Гуменюк рассказала, что кафиры атаковали остров Змеиный авиабомбами. Вокруг острова зафиксирован подрыв двух авиабомб неизвестного происхождения.

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