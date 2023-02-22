В ВСУ рассказали о кораблях РФ в Черном море

По состоянию на утро среды, 22 февраля, в Черном море не зафиксированы российские ракетоносители на боевом дежурстве.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Пока в море ситуация остается стабильной... Ракетоносители на боевом дежурстве не зафиксированы", — сказала она.

Однако Гуменюк предупредила, что сейчас вражеские ракетоносители находятся в пунктах базирования, снаряжаются и могут выйти в море в любой момент. Для выхода на боевой курс вражеской корабельной группировкой достаточно два-три часа.

"Пока штормовая погода. Это не очень способствует корабельным группировкам в открытом море, но и не критично для того, чтобы они там не появились", — резюмировала она.

Напомним, в ВМС ВСУ рассказали, что с февраля 2022 разница потенциалов Черноморского флота России и Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины уменьшилась втрое. Сейчас украинские защитники успешно сбивают ракеты и беспилотники, запускаемые РФ. Военные также подчеркнули, что все стратегические подступы к Одесской области под контролем Военно-Морских Сил и других подразделений ВСУ.

Читайте также: