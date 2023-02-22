У ЗСУ розповіли про кораблі РФ у Чорному морі

Станом на ранок середи, 22 лютого, у Чорному морі не зафіксовано російських ракетоносіїв на бойовому чергуванні.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Наразі в морі ситуація залишається стабільною... Ракетоносіїв на бойовому чергуванні не зафіксовано", - сказала вона.

Однак Гуменюк попередила, що зараз ворожі ракетоносії перебувають у пунктах базування, споряджаються і можуть вийти в море будь-якої миті. Для виходу на бойовий курс ворожим корабельним угрупованням достатньо дві-три години.

"Наразі погода штормова. Це не дуже сприяє корабельним угрупованням у відкритому морі, але й не критично для того, щоб вони там не з’явилися", – резюмувала речниця.

Нагадаємо, у ВМС ЗСУ розповіли, що від лютого 2022 року різниця потенціалів Чорноморського флоту Росії та Військово-морських сил Збройних Сил України зменшилась утричі. Зараз українські захисники успішно збивають ракети й безпілотники, які запускає РФ. Військові також наголосили, що всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем Військово-Морських Сил та інших підрозділів ЗСУ.

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