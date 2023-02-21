Як змінилась різниця потенціалів України та РФ в Чорному морі: оцінка ВМС

Від лютого 2022 року різниця потенціалів Чорноморського флоту Росії та Військово-морських сил Збройних Сил України зменшилась утричі. Зараз українські захисники успішно збивають ракети й безпілотники, які запускає РФ.

Про це заявив командувач Військово-Морських Сил ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє Military Media Center.

Військовий зауважив, що у українського флоту зріс потенціал завдяки передаванню партнерами ракетних комплексів та озброєння. Завдяки чому ППО України зміцнилася і нині збиває ракети, безпілотні літальні апарати та "інший металобрухт російського та іранського виробництва".

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"Якщо порівнювати сили та засоби Чорноморського флоту РФ з ВМС ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення, то ті кораблі та підрозділи становили в середньому дванадцять до одного. Наразі у зв'язку з надходженням ракетних комплексів та іншого озброєння від країн партнерів, різниця цих потенціалів зменшилась в три рази. Сьогодні, крім іншого, ми пильно стежимо за небом, збиваємо ракети, безпілотні літальні апарати та інший металобрухт російського та іранського виробництва", - сказав віцеадмірал.

Крім того, він запевнив, що всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем Військово-Морських Сил та інших підрозділів ЗСУ.

Нагадаємо, Росія 20 лютого вивела сім кораблів у Чорне море, а також один ракетоносій, загальний залп становить чотири "Калібри".

За даними керівниці пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, в Росії наразі залишилося близько 20% "Калібрів", що є критично низько. За її словами, поповнення запасів не дуже інтенсивне через санкції та проблеми із виробництвом.

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