В Запорожье и Херсоне во время тревоги раздались мощные взрывы

В восточных и в части центральных и южных регионах объявлена воздушная тревога.

Вечером в пятницу, 27 января, после объявленной воздушной тревоги в Запорожье и Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные жители в пабликах.

В каком районе города раздаются взрывы и есть ли последствия — неизвестно. Как пишут телеграмм-каналы, отслеживающие вражескою активность во время тревог, предположительно работает противовоздушная оборона. Местные власти пока не комментировали информацию о звуках взрыва.

Согласно сообщениям в социальных сетях, вероятнее всего, Херсон под обстрелом российской артиллерии с оккупированного левого берега Днепра.

Пройдите срочно в укрытие до истечения тревоги ради собственной безопасности.

Следует добавить, что в восточных и в части центральных и южных регионах объявлена воздушная тревога. В частности, сирены раздаются в Херсонской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской регионах. Об этом свидетельствует карта тревог.

В 20:54 и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев прокомментировал взрывы и сообщил, что противник атакует город. Чиновник не исключает повторные обстрелы.

Напомним, в ночь на 26 января кафиры атаковали Запорожье. Цель – объекты критической инфраструктуры. В результате атаки погибли три человека, семь ранены. В Офисе генпрокурора сообщили, что 26 января 2023 в 3:40 российские военные из ЗРК С-300 нанесли ракетные удары по объекту критической инфраструктуры в Запорожском районе. Под удар попало техническое оборудование и постройки. После взрыва на территории предприятия произошел пожар, который сейчас ликвидирован.

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