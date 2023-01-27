У Запоріжжі та Херсоні під час тривоги пролунали потужні вибухи: перші деталі

У східних та частині центральних і південних регіонів оголошена повітряна тривога.

Ввечері у п'ятницю, 27 січня, після оголошеної повітряної тривоги у Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі в пабліках.

В якому районі міста лунають вибухи та чи є наслідки - наразі невідомо. Як пишуть телеграм-канали, які відстежують ворожу активність під час тривог, ймовірно, працює протиповітряна оборона. Місцева влада поки не коментувала інформацію щодо звуків вибуху.

Згідно повідомлень у соціальних мережах, найімовірніше, Херсон під обстрілом російської артилерії з окупованого лівого берега Дніпра.

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Варто додати, що у східних та частині центральних і південних регіонів оголошена повітряна тривога. Зокрема, сирени лунають у Херсонській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях. Про це свідчить мапа тривог.

О 20:54 в. о міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв прокоментував вибухи і повідомив, що противник атакує місто. Посадовець не виключає повторних обстрілів.

Нагадаємо, у ніч проти 26 січня окупанти атакували Запоріжжя. Ціль - об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки загинули троє людей, семеро поранені. В Офісі генпрокурора повідомили, що 26 січня 2023 року о 03:40 російські військові із ЗРК С-300 завдали ракетних ударів по об‘єкту критичної інфраструктури в Запорізькому районі. Під удар потрапило технічне обладання та споруди. Після вибуху на території підприємства сталася пожежа, яка наразі ліквідована.

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