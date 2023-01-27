Под руководством "Герасима" российской армии предстоит судьба "Муму" – представитель украинской разведки

Представитель ГУР Минобороны предположил, что руководить оккупационными войсками в Украине Кремль не случайно поставил генерала с такой красноречивой фамилией.

В войне против Украины россиская армия, очевидно, избрала тактику сожжения собственной живой силы и вооружения. Пожалуй, неслучайно для дальнейшей реализации руководить оккупационными войсками Путин поставил генерала с фамилией, которая ассоциируется с персонажем известного рассказа русского классика Ивана Тургенева.

Такое мнение высказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Даже фамилия красноречивая – Герасимов. Мы помним Муму и Герасима. Ну вот эта барыня – это Путин, а Муму – российская армия. И вот этот Герасим утопит сейчас российскую армию в Украине", – отметил Юсов.

По его словам, потери среди "частично мобилизованных" оккупантов уже растут, то есть Герасимов успешно выполняет "свою миссию".

Андрей Юсов отметил, что самой успешной операцией предшественника "Герасима" на этом посту, генерала Сергея Суровикина была "эвакуация" оккупантов из Херсона, поскольку этот побег был более организован, чем паническое отступление из Харьковщины или Киевщины.

Напомним, в России сменили главных руководителей войны. В частности, министр обороны России Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Сергей Суровикин, занимавший эту должность до Герасимова, назначен его заместителем. Суровикин продержался в должности всего три месяца.

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