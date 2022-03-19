В Запорожье полтора дня не будет работать вокзал: в городе комендантский час

В Запорожье полтора дня не будет работать вокзал: в городе комендантский час

Комендантский час продлится 38 часов.

Во время комендантского часа, который продлится в Запорожье с 19 по 21 марта, не будет работать городской вокзал.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Отмечается, что вокзал будет закрыт. Кроме того, высадка и посадка пассажиров будет запрещена. Поезда возобновят движение после комендантского часа.

"Пока готовится к отправке последний на 19 марта эвакуационный рейс №86 Днепр-Львов/Ковель в 16:05.

Как сообщалось, комендантский час в Запорожье будет действовать с 16:00 субботы, 19 марта, до 6:00 понедельника, 21 марта. В общей сложности она продлится 38 часов. На протяжении действия комендантского часа горожан призывают не выходить на улицы и в общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности).

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