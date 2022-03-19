В Запорожье вводят длительный комендантский час

Комендантский час действует в регионе c 28 февраля.

В Запорожье с сегодняшнего дня, 19 марта, вводят длительный комендантский час.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Комендантский час начнется в городе в субботу, 19 марта, в 16:00 и завершится в понедельник, 21 марта, в 6:00.

В течение действия комендантского часа горожан призывают не выходить на улицы и в общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности).

“Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры вынуждены и направлены на безопасность жителей региона", — подчеркнул глава ОГА.

К слову, комендантский час начал действовать в регионе с 28 февраля — с 19:00 до 06:00. Впрочем, с 14 марта ее время изменили: с 20:00 до 05:00.

Как сообщалось, в городе Энергодар Запорожской области 15 марта сменили время комендантского часа. Теперь он действует с 20:00 до 5:00.

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