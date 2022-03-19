Lufthansa и KLM не пускают россиян на свои рейсы с транзитом в Европе

Есть сообщения о недопуске на рейсы из Стамбула в Мексику с пересадкой в Амстердаме, в Доминикану с пересадкой во Франкфурте.

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa и нидерландская KLM не пускают россиян на рейсы из Стамбула с транзитом по Европе.

Об этом сообщает Telegram-канал "Санкции в РФ".

О массовых отказах в посадке на борт сообщают российские пассажиры, купившие билеты из Стамбула с пересадкой в европейских городах.

В частности, есть сообщения о недопуске на рейсы из Стамбула в Мексику с пересадкой в Амстердаме, в Доминикану с пересадкой во Франкфурте.

Так, на одном из форумов аэропорта Франкфурт-на-Майне россиянин написал, что купил билет на рейс авиакомпании Lufthansa Стамбул – Канкун с трансфертом во Франкфурте 3 марта. Однако улететь ему не удалось.

"В Стамбуле не зарегистрировали на рейс аргументируя тем, что нет шенгена. В билете на этот счет отметок нет. Видимо, запрет из-за политики России", — написал россиянин.

Напомним, что практически сразу после начала войны свои рейсы в России отменили ряд авиакомпаний: польская LOT, британская British Airways, нидерландская KLM, немецкая Lufthansa, французская Air France, финская Finnair, венгерская Wizz Air и многие другие. Также ЕС, Канада, США и другие страны закрыли свое небо для российских самолетов.

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