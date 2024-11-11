В Запорожье раздался взрыв

Перед взрывом была объявлена воздушная тревога.

В Запорожье в ночь на 11 ноября раздался взрыв.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

"В Запорожье был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

Перед этим в городе была объявлена воздух тревога из-за угрозы враждебной тактической авиации.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью по Украине двигались вражеские беспилотники.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова совершили массированную атаку дронами по Одессе и району.

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