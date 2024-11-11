У Запоріжжі пролунав вибух

Перед вибухом була оголошена повітряна тривога.

У Запоріжжі в ніч проти 11 листопада пролунав вибух.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

"У Запоріжжі було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Перед цим у місті була оголошена повітря тривога через загрозу ворожої тактичної авіації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уночі Україною рухалися ворожі безпілотники.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову здійснили масовану атаку дронами по Одесі та району.

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