Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 30 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночіʼ.
- Житомирщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Київщини. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття.
- Групи ворожих БпЛА на Чернігівщині, рухаються у напрямку Київщини.
- Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються у західному та південному напрямках.
- БпЛА на Полтавщині та Кіровоградщині – рухаються у напрямку Черкащини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уночі Україною рухалися ворожі безпілотники.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову здійснили масовану атаку дронами по Одесі та району.
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