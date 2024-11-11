Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 30 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночіʼ.

Житомирщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Київщини. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття.

Групи ворожих БпЛА на Чернігівщині, рухаються у напрямку Київщини.

Нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, рухаються у західному та південному напрямках.

БпЛА на Полтавщині та Кіровоградщині – рухаються у напрямку Черкащини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уночі Україною рухалися ворожі безпілотники.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову здійснили масовану атаку дронами по Одесі та району.

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