День ангела 11 листопада: кого та як вітати з іменинами

11 листопада 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 11 листопада

11 листопада 2024 року привітайте з іменинами Антона, Віктора, Євгена, Максима, Опанаса, Степана, Тимофія, Федора, Якова, Стефанію.

Антон — давньоримське ім'я, означає "гідний похвали". В дитинстві вихований. В дорослому віці стає поступливим і добрим.

Віктор — латинське походження, перекладається як "переможець". В дитинстві має сильний характер. В дорослому віці стає добродушним.

Євген — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "благородний". В дитинстві кмітливий. В дорослому віці стає скритним, нічого нікому не розповідає.

Максим — римське ім'я, означає "найвеличніший". В дитинстві не вірить в свої сили. В дорослому віці стає впевненим у собі, дещо впертим.

Опанас — давньогрецьке походження, перекладається як "панацея". В дитинстві чуйний. В дорослому віці стає працьовитим, відповідальним.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "вінець". В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає впевненим у своїх силах, працьовитим.

Тимофій — давньогрецьке ім'я, означає "почитати Бога". В дитинстві врівноважений. В дорослому віці стає скурпульозним, завзятим.

Федір — давньогрецьке походження, перекладається як "подарунок Бога". В дитинстві ініціативний. В дорослому віці стає сильним, організатором.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "другий за народженням". В дитинстві оптимістичний. В дорослому віці стає розважливим, не мстивим.

Стефанія — давньогрецьке ім'я, означає "діадема". В дитинстві вміє ховати емоції глибоко в собі. В дорослому віці стає цілеспрямованою і працьовитою.

День ангела 11 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 11 листопада — душевні привітання в прозі / Фото: Фото з відкритих джерел

Вітаю тебе з чудовим святом! Бажаю, щоб твій ангел завжди був тобі на допомогу і вів по життю світлим і легким шляхом, сповненим любові і радості.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі море позитиву, благословення і тепла від твого ангела! Бажаю тобі удачі у всіх справах і здійснення найзаповітніших бажань.

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел буде твоїм вірним супутником і захисником на життєвому шляху. Бажаю радості, здоров'я і нескінченного щастя!

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З Днем ангела! Бажаю тобі безмежної удачі, спокою та гармонії в душі. Нехай ангел-хранитель завжди буде поруч, і оберігає від усіх труднощів.

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел оберігає тебе і дарує безмежне щастя, здоров’я і удачу. Бажаю тобі мирного і радісного життя, повного тепла і любові.

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