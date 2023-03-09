В Запорожье раздаются взрывы

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В Запорожье прогремели несколько взрывов вечером 9 марта во время объявленной в области воздушной тревоги.

Об этом сообщает "Суспільне".

Сначала взрыв в Запорожье прогремел около 20:00. А через несколько минут было слышно еще несколько повторных взрывов.

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Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 марта устроили очередной массированный ракетный обстрел Украины. Кроме ракет, применяли и дроны. Так, враг выпустил пять ракет С-300 по Запорожской области.

Захватчики всего за ночь выпустили по Украине 81 ракету и восемь дронов, попав по объектам критической инфраструктуры в разных областях.

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