В Запорожье раздаются взрывы

Находитесь в укрытиях или используйте правило двух стен до момента отмены тревоги.
В Запорожье прогремели несколько взрывов вечером 9 марта во время объявленной в области воздушной тревоги.
Об этом сообщает "Суспільне".
Сначала взрыв в Запорожье прогремел около 20:00. А через несколько минут было слышно еще несколько повторных взрывов.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 марта устроили очередной массированный ракетный обстрел Украины. Кроме ракет, применяли и дроны. Так, враг выпустил пять ракет С-300 по Запорожской области.
Захватчики всего за ночь выпустили по Украине 81 ракету и восемь дронов, попав по объектам критической инфраструктуры в разных областях.
Читайте также: