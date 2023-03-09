МВД Грузии объявило об увольнении протестующих, но не всех

В ведомстве отметили, что несколько задержанных предстали перед судом.

МВД Грузии сообщило об освобождении протестующих, задержанных на митингах 7 и 8 марта в связи с истечением срока пребывания в следственном изоляторе.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

В то же время в министерстве проинформировали, что несколько задержанных предстали перед судом, однако их количество не указано.

Грузинские правоохранители проводят расследование после беспорядков в предыдущие дни протестов по статьям 353 (сопротивление представителю власти) и 187 (повреждение имущества).

"Ведутся оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления и задержания лиц, причастных к нападению на полицейских", – добавили в МВД.

Заметим, что во время протестов 7 и 8 марта было задержано 133 митингующих. Вечером 9 марта грузины собрались на новую акцию, где требуют освободить всех задержанных и довести до конца процедуру отмены слушаний в парламенте законопроекта об "иноагентах". Протесты проходят в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Хотя руководящая партия "Грузинская мечта" объявила об отзыве из парламента законопроекта об "иноагентах", возмущенные граждане страны планируют протестовать до тех пор, пока государство не возьмет "гарантированный прозападный курс".

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