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МВС Грузії оголосило про звільнення протестувальників, але не всіх

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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МВС Грузії оголосило про звільнення протестувальників, але не всіх

Фото: Associated Press

У відомстві зазначили, що кілька затриманих постали перед судом.

МВС Грузії повідомило про звільнення протестувальників, затриманих на мітингах 7 та 8 березня у зв'язку із закінченням терміну перебування у слідчому ізоляторі.

Про це йдеться в заяві відомства.

Водночас у міністерстві поінформували, що кілька затриманих постали перед судом, однак їхня кількість не вказана.

Грузинські правоохоронці проводять розслідування після заворушень у попередні дні протестів за статтями 353 (опір представнику влади) та 187 (пошкодження майна).

"Ведуться оперативно-розшукові заходи з метою виявлення та затримання осіб, причетних до нападу на поліцейських", – додали у МВС.

Зауважимо, що під час протестів 7 та 8 березня було затримано 133 мітингувальників. Ввечері 9 березня грузини зібралися на нову акцію, де вимагають звільнити всіх затриманих та довести до кінця процедуру скасування слухань у парламенті законопроєкту про "іноагентів". Протести відбувається у Тбілісі, Батумі та Кутаїсі. 

 Хоча керівна партія "Грузинська мрія" оголосила про відкликання з парламенту законопроєкту про "іноагентів", обурені громадяни країни планують протестувати доти, допоки держава не візьме "гарантований прозахідний курс".

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Дата публікації
Перегляди
1136
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