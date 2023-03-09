У Берліні жінкам дозволили купатися топлес у міських басейнах

Скаржниця звернулась до офісу омбудсмена Берліна зі скаргою на те, що їй не дозволили плавати без купальника в басейні нарівні з чоловіками.

Сенат Берліна у зв’язку зі скаргою на дискримінацію дозволив жінкам відвідувати топлес усі громадські басейни міста.

Про це оголосив департамент юстиції та протидії дискримінації міськради столиці Німеччини.

Скаржниця (її ім’я не розкривається, але, за даними ЗМІ, їй 33 роки) звернулась до офісу омбудсмена Берліна зі скаргою на те, що їй не дозволили плавати без купальника в басейні нарівні з чоловіками, передає "Європейська правда".

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Коли на прохання працівників басейну вона відмовилась вдягати купальник, її вигнали. Свою скаргу жінка пояснила тим, що внутрішні правила басейну не містять жодних положень про гендерні обмеження, а лише передбачають носіння "звичайного купального одягу".

Спершу суд відхилив скаргу жінки, та в апеляції її задовольнили. У результаті в Берліні дозволили "купання з відкритою верхньою частиною тіла".

"Офіс омбудсмена вітає рішення, оскільки воно створює рівні права для всіх берлінців, незалежно від того, чи є вони чоловіками, жінками або небінарними персонами, а також створює правову визначеність для персоналу лазень", – прокоментувала голова офісу омбудсмена Дорін Лібшер.

Минулого року аналогічне рішення ухвалила міська рада Гетінгена в центральній Німеччині.

Нагадаємо, українці, які виїхали до Німеччини через війну Росії проти України, від початку 2023 року отримуватимуть більше грошей.

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