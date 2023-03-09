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У Запоріжжі лунають вибухи

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
701
Час на прочитання
1 хв
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У Запоріжжі лунають вибухи

Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях або ж використовуйте правило двох стін до моменту скасування тривоги.

У Запоріжжі пролунали кілька вибухів ввечері 9 березня під час оголошеної в області повітряної тривоги.

Про це інформує "Суспільне".

Спершу вибух у Запоріжжі прогримів близько 20:00. А через кілька хвилин було чутно ще кілька повторних вбухів.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 9 березня влаштували черговий масований ракетний обстріл України. Окрім ракет, застосовували і дрони. Так, ворог випустив п’ять ракет С-300 по Запорізькій області.

Загарбники загалом за ніч випустили по Україні 81 ракету та вісім дронів, поціливши по об’єктах критичної інфраструктури у різних областях.

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Дата публікації
Перегляди
701
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