У Запоріжжі лунають вибухи

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У Запоріжжі пролунали кілька вибухів ввечері 9 березня під час оголошеної в області повітряної тривоги.

Про це інформує "Суспільне".

Спершу вибух у Запоріжжі прогримів близько 20:00. А через кілька хвилин було чутно ще кілька повторних вбухів.

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Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 9 березня влаштували черговий масований ракетний обстріл України. Окрім ракет, застосовували і дрони. Так, ворог випустив п’ять ракет С-300 по Запорізькій області.

Загарбники загалом за ніч випустили по Україні 81 ракету та вісім дронів, поціливши по об’єктах критичної інфраструктури у різних областях.

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