У Запоріжжі лунають вибухи

Перебувайте в укриттях або ж використовуйте правило двох стін до моменту скасування тривоги.
У Запоріжжі пролунали кілька вибухів ввечері 9 березня під час оголошеної в області повітряної тривоги.
Про це інформує "Суспільне".
Спершу вибух у Запоріжжі прогримів близько 20:00. А через кілька хвилин було чутно ще кілька повторних вбухів.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 9 березня влаштували черговий масований ракетний обстріл України. Окрім ракет, застосовували і дрони. Так, ворог випустив п’ять ракет С-300 по Запорізькій області.
Загарбники загалом за ніч випустили по Україні 81 ракету та вісім дронів, поціливши по об’єктах критичної інфраструктури у різних областях.
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