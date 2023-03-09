Масована ракетна атака: чи виконали росіяни поставлену задачу

Росіяни вночі 9 березня запустили на територію України 81 ракету. Вони запускали все, що було в наявності — різні типи ракет, безпілотники.

Російські окупанти вночі 9 березня, під час ракетної атаки, запустили по нашій державі різні типи ракет.

Про це розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

“Наразі наша енергомережа розосереджена, лінії перекривають одна одну, енергетики працюють на реакторах, реактори вивели на номінал, відключили Запорізьку АЕС цим ударом. Навряд чи вона запуститься на повну потужність. Однозначно противник не досяг своєї мети. Витратили місячний випуск ракети, збирали їх довго по всій Росії і за місяць назбирали 48 ракет — “Калібрів”, Х-101, Х-555, підключили 6 “Кинджалів”, 6 Х-22. Є ракети, які ми не можемо збивати, поки в нас немає Patriot. Х-31 та Х-59 не потрапили туди, куди мали потрапити”, - розповів Роман Світан.

Також він додав, що “проблема” в професіоналізмі авіаторів. Тому виконати бойову задачу вони просто не можуть.

“Наша система відпрацювала як могла — 34 крилаті ракети були збиті. А загальний удар не виконав ту задачу, яку ставили росіяни”, - наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, що російські окупанти масовано атакували Україну 9 березня з використанням ракет "Кинджал", щоб гарантовано уразити саме важливі інфраструктурні чи інші цінні об'єкти.

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