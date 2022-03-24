В Запорожье вводят длительный комендантский час

Комендантский час будет действовать с 26 марта.

В Запорожье с субботы, 26 марта, вводят длительный комендантский час.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Комендантский час начнется в городе в субботу, 26 марта, в 20:00 и завершится в понедельник, 28 марта, в 05:00.

В течение действия комендантского часа горожан призывают не выходить на улицы и в общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности).

"Просим руководителей предприятий, которые относятся к критической инфраструктуре, своевременно подать заявки на оформление пропусков. Всех просим отнестись с пониманием. Город должен работать! Город должен защищаться!" – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине повестки в военкомат будут получать нарушители ПДД и комендантского часа. Уже первые нарушители получили от стражей порядка повестки.

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