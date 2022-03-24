Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In english

Над Николаевом сбили еще одну крылатую ракету

Дата публикации
Просмотры
1394
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Над Николаевом сбили еще одну крылатую ракету

Над Николаевом сбили вечером крылатую ракету.

Над Николаевом сбили еще одну крылатую ракету.

Об этом вечером 24 марта сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

Подробности пока Виталий Ким не сообщает.

Напомним, в ночь на 23 марта российские оккупанты обстреливали Николаевскую область и областной центр: в течение ночи в регионе были ранены 44 жителя. Об этом сообщила руководительница Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Читайте также:

Пропаганда навязывает войскам РФ мнение, что войну необходимо завершить к 9 мая – Генштаб ВС

Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение

Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы

Следующая публикация