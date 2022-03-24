Над Николаевом сбили вечером крылатую ракету.

Над Николаевом сбили еще одну крылатую ракету.

Об этом вечером 24 марта сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

Подробности пока Виталий Ким не сообщает.

Напомним, в ночь на 23 марта российские оккупанты обстреливали Николаевскую область и областной центр: в течение ночи в регионе были ранены 44 жителя. Об этом сообщила руководительница Николаевского областного совета Анна Замазеева.

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