Над Миколаєвом ввечері збили крилату ракету.

Над Миколаєвом збили ще одну крилату ракету.

Про це ввечері 24 березня повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

Подробиць наразі Віталій Кім не повідомляє.

Нагадаємо, у ніч проти 23 березня російські окупанти обстрілювали Миколаївську область та обласний центр: протягом ночі в регіоні було поранено 44 мешканців. Про це повідомила керівниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

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