В Житомире части города вернули свет — мэр Сергей Сухомлин

В Житомире вернули свет отдельным районам. Восстановительные работы продолжаются.

Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"Относимся с пониманием. РЭС и "Облэнерго" делают все от них зависящее", — добавил городской голова.

Относительно возобновления работы электротранспорта Сергей Сухомлин сообщил о том, что запуск тяговых подстанций даст большую нагрузку на сеть, пока в городе просчитывают варианты. Окончательное решение будет приниматься ночью.

"Видим агрессию врага и понимаем, что нужно держаться и учиться жить в новых реалиях. Каждый на своем фронте. Рассчитывать нужно, что электротранспорт на маршрут с утра не получится! Причины поняли. Просчитываем время отбора на работу, школы, садики", — сказал он. .

В Житомире увеличивают количество коммунальных автобусов

"И, главное, будем экономить! От каждого из нас зависит использованный киловатт. Нам нужна победа! Поэтому учимся потреблять меньше электроэнергии", — призвал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Массированный ракетный удар по Украине

Утром 18 октября после 07.00 в Украине начали объявлять воздушную тревогу. По состоянию на 08:00 все регионы страны покраснели. В некоторых областях "тревога" продолжалась более трех часов. Оккупанты атаковали несколько городов.

Утром армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Харькову, Днепру, Житомиру, Киеву. В частности, в столице было три "прилета" в объект энергосбережения на Левом берегу Киева. Появились перебои со светом и водоснабжением.

Читайте также: