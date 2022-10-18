Ракетный удар по Житомиру: город остался без света и воды

В результате ракетного удара по Житомиру утром 18 октября город оказался без электроэнергии. Кроме того, нет водоснабжения.

Об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин.

"Сегодня в Житомир прилетело", — подчеркнул мэр.

По его словам, у Житомира нет света и воды в Житомире. Медицинские заведения работают на резервном питании.

Информацию о пострадавших и повреждении Сухомлин не сообщил.

В Житомирской области в 08:00 известили о "тревоге". По состоянию на 09.23 она продолжается. После ее объявления сообщили о взрывах. В целом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил два "прилета" в объект энергообеспечения.

Воздушная тревога в Украине

18 октября после 07:00 объявили масштабную воздушную тревогу в большинстве областей, кроме западных и Крыма. Впоследствии "тревогу" известили и в западных областях. По состоянию на 08:00 "красная" вся Украина.

В Харькове под ударом оккупантов оказался район одного из промышленных предприятий города. Через пять минут было две серии взрывов, сообщил мэр Игорь Терехов.

В Сети сообщили о взрывах в Днепре. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил информацию. По его словам, есть два попадания по объекту энергетической инфраструктуры.

Звуки взрывов раздались и в Киеве. Стало известно о трех прилетах по объекту энергообеспечения на Левом берегу столицы.

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