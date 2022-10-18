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Ракетний удар по Житомиру: місто залишилося без світла і води

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Ракетний удар по Житомиру: місто залишилося без світла і води

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Інформації про потерпілих не надходило.

Внаслідок ракетного удару по Житомиру вранці 18 жовтня місто опинилося без електроенергії. Крім того, немає водопостачання. 

Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин. 

"Сьогодні у Житомир прилетіло", - наголосив мер.

За його словами, у Житомирі немає світла і води у Житомирі. Медичні заклади працюють на резервному живленні. 

Інформацію про постраждалих та пошкодження Сухомлин не повідомив.

На Житомирщині о 08:00 сповістили про "тривогу". Станом на 09:23 вона триває. Після її оголошення повідомили про вибухи. Зголом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив два "прильоти" в об‘єкт енергозабезпечення.

Повітряна тривога в Україні 

18 жовтня після 07:00 оголосили масштабну повітряну тривогу у більшості областей, окрім західних та Криму. Згодом "тривогу" сповістили і у західних областях. Станом на 08:00 "червона" вся Україна.

У Харкові під ударом окупантів опинився район одного із промислових підприємств міста. За п'ять хвилин було дві серії вибухів, повідомив мер Ігор Терехов.

У Мережі повідомили про вибухи у Дніпрі. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив інформацію. За його словами, є два влучання по об‘єкту енергетичної інфраструктури.

Звуки вибухів пролунали і в Києві. Стало відомо про три прильоти по об'єкту енергозабезпечення на Лівому березі столиці.

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
7507
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