Ракетний удар по Житомиру: місто залишилося без світла і води

Інформації про потерпілих не надходило.

Внаслідок ракетного удару по Житомиру вранці 18 жовтня місто опинилося без електроенергії. Крім того, немає водопостачання.

Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

"Сьогодні у Житомир прилетіло", - наголосив мер.

За його словами, у Житомирі немає світла і води у Житомирі. Медичні заклади працюють на резервному живленні.

Інформацію про постраждалих та пошкодження Сухомлин не повідомив.

На Житомирщині о 08:00 сповістили про "тривогу". Станом на 09:23 вона триває. Після її оголошення повідомили про вибухи. Зголом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив два "прильоти" в об‘єкт енергозабезпечення.

Повітряна тривога в Україні

18 жовтня після 07:00 оголосили масштабну повітряну тривогу у більшості областей, окрім західних та Криму. Згодом "тривогу" сповістили і у західних областях. Станом на 08:00 "червона" вся Україна.

У Харкові під ударом окупантів опинився район одного із промислових підприємств міста. За п'ять хвилин було дві серії вибухів, повідомив мер Ігор Терехов.

У Мережі повідомили про вибухи у Дніпрі. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив інформацію. За його словами, є два влучання по об‘єкту енергетичної інфраструктури.

Звуки вибухів пролунали і в Києві. Стало відомо про три прильоти по об'єкту енергозабезпечення на Лівому березі столиці.

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