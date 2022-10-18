У Житомирі частині міста повернули світло - мер Сергій Сухомлин

У Житомирі повернули світло окремим районам. Відновлювальні роботи тривають.

Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

"Ставимося з розумінням. РЕМ та "Обленерго" роблять все від них залежне", - додав міський голова.

Щодо відновлення роботи електротранспорту Сергій Сухомлин повідомив про те, що запуск тягових підстанцій дасть велике навантаження на мережу, тож поки у місті прораховують варіанти. Остаточне рішення прийматиметься вночі.

"Бачимо агресію ворога та розуміємо, що потрібно триматися і вчитися жити у нових реаліях. Кожен на своєму фронті. Розраховувати потрібно, що електротранспорт на маршрут зранку не вийде! Причини зрозуміли. Прораховуємо час добору на роботу, школи, садочки", - сказав він.

У Житомирі збільшують кількість комунальних автобусів

"І, головне, призвичаймося економити! Від кожного з нас залежить використаний кіловат. Нам потрібна перемога! Тому вчимося споживати менше електроенергії", - закликав мер Житомира Сергій Сухомлин.

Масований ракетний удар по Україні

Вранці 18 жовтня після 07:00 в Україні почали оголошувати повітряну тривогу. Станом на 08:00 всі регіони країни "почервоніли". У деяких областях "тривога" тривала понад три години. Окупанти атакували кілька міст.

Вранці армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Харкову, Дніпру, Житомиру, Києву. Зокрема, у столиці було три "прильоти" в об'єкт енергозбереження на Лівому березі Києва. Виникли перебої зі світлом та водопостаанням.

Читайте також: