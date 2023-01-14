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Во Львове высока угроза ракетного обстрела – Садовый

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
2192
Время на прочтение
1 мин
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Во Львове высока угроза ракетного обстрела – Садовый

фото/ЛГС

Во время объявленной в городе воздушной тревоги жителей просят оставаться в укрытиях.

Во время объявленной в Украине 14 января масштабной воздушной тревоги мэр Львова сообщил о высокой угрозе ракетного удара по городу.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Львов. Высокая угроза ракетных обстрелов! Оставайтесь в укрытии", — говорится в сообщении.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил жителей области о том, что российские ракеты могут быть направлены на Львовщину.

Напомним, в субботу, 14 января, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Офисе президента призвали не игнорировать тревогу из-за угрозы ракетного удара России.

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Дата публикации
Просмотры
2192
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