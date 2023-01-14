Во Львове высока угроза ракетного обстрела – Садовый

Во время объявленной в городе воздушной тревоги жителей просят оставаться в укрытиях.

Во время объявленной в Украине 14 января масштабной воздушной тревоги мэр Львова сообщил о высокой угрозе ракетного удара по городу.



Об этом он написал в своем Telegram-канале.



"Львов. Высокая угроза ракетных обстрелов! Оставайтесь в укрытии", — говорится в сообщении.



Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил жителей области о том, что российские ракеты могут быть направлены на Львовщину.

Напомним, в субботу, 14 января, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Офисе президента призвали не игнорировать тревогу из-за угрозы ракетного удара России.

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