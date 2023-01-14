У Львові висока загроза ракетного обстрілу – Садовий

Під час оголошеної в Україні 14 січня масштабної повітряної тривоги мер міста Львова повідомив про високу загрозу ракетного удару по місту.



Про це він написав у своєму Telegram-каналі.



"Львів. Висока загроза ракетних обстрілів! Залишайтесь в укритті", - йдеться у повідомленні.



Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький попередив мешканців області про те, що російські ракети можуть бути скеровані на Львівщину.