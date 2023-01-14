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У Львові висока загроза ракетного обстрілу – Садовий

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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999
Час на прочитання
1 хв
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Під час оголошеної в місті повітряної тривоги мешканців просять залишатися в укриттях.

Під час оголошеної в Україні 14 січня масштабної повітряної тривоги мер міста Львова повідомив про високу загрозу ракетного удару по місту.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Львів. Висока загроза ракетних обстрілів! Залишайтесь в укритті", - йдеться у повідомленні.

Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький попередив мешканців області про те, що російські ракети можуть бути скеровані на Львівщину.

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Дата публікації
Перегляди
999
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