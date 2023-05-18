Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: причина

Украинцы призывают быть в безопасных местах.
В четверг, 18 мая по всем областям Украины объявили воздушную тревогу. Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что существует угроза ударов ракетами "Кинжал" из-за взлета российского МиГ-31.
Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.
Ориентировочно в 20:53 Украина начала "краснеть". По состоянию на данный момент воздушную тревогу объявили во всех областях Украины.
Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что в России взлетел МиГ-31, являющийся носителем ракет "Кинжал". Пока неизвестно, это боевой вылет или нет.
Украинцев призывают немедленно пройти к укрытиям и не снимать работу ПВО или мест ракетных ударов.
Напомним, в ночь на 18 мая выпустили по Украине 30 ракет, 29 из которых были сбиты силами ПВО. Уничтожены также четыре вражеских дрона.
В частности, враг выпустил ракеты Х-101/555 по Киеву и области. Прошло без попаданий, однако в результате падения обломков повреждения, в частности горел гаражный кооператив.
В Одесской области ПВО сбила восемь крылатых ракет, однако одна упала на промышленный объект, есть погибший.
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