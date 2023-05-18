Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: причина

Украинцы призывают быть в безопасных местах.

В четверг, 18 мая по всем областям Украины объявили воздушную тревогу. Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что существует угроза ударов ракетами "Кинжал" из-за взлета российского МиГ-31.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

Ориентировочно в 20:53 Украина начала "краснеть". По состоянию на данный момент воздушную тревогу объявили во всех областях Украины.

18 мая по всей территории Украины объявлена тревога.

Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что в России взлетел МиГ-31, являющийся носителем ракет "Кинжал". Пока неизвестно, это боевой вылет или нет.

Украинцев призывают немедленно пройти к укрытиям и не снимать работу ПВО или мест ракетных ударов.

Напомним, в ночь на 18 мая выпустили по Украине 30 ракет, 29 из которых были сбиты силами ПВО. Уничтожены также четыре вражеских дрона.

В частности, враг выпустил ракеты Х-101/555 по Киеву и области. Прошло без попаданий, однако в результате падения обломков повреждения, в частности горел гаражный кооператив.

В Одесской области ПВО сбила восемь крылатых ракет, однако одна упала на промышленный объект, есть погибший.

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