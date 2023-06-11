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Воздушная тревога в ряде областей Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1701
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога в ряде областей Украины

Воздушная тревога в Украине объявлена в ночь на 11 мая / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 9 регионах.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 11 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Донецкой областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Ранее мы сообщали, что военные 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского обнаружили и уничтожили состав боеприпасов россиян и заставили оккупантов убежать со своих позиций.

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Дата публикации
Просмотры
1701
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